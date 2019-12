Chiavari: fine settimana di musica e animazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Natale è alle porte e Chiavari si prepara a festeggiare con diverse iniziative per grandi e piccini.

Si parte domani, sabato 21 dicembre fino al 23 compreso, con il villaggio di Babbo Natale (sospesa la data di oggi per allerta meteo rossa) in piazza Matteotti, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30: raddoppiata l’area a disposizione dei più piccoli grazie ad una parete per l’arrampicata a cura del Cai, tre diversi modelli di gonfiabili per diverse età e una tensostruttura dove i bimbi, insieme ai genitori, potranno giocare liberamente tra attività ricreative e musicali. Il tutto accompagnato da canti natalizi, esibizioni di magia e di danza, con la partecipazione di Naima Academy, Gymnica 2000, del coro di voci Bianche della Scuola “Piccole donne cantano” diretto da Sara Nastos, del Piccolo Coro ‘Anna e Aldo Faldi’ diretto da Cecilia Cereda e le Voci Bianche della Chiesa Battista di Chiavari.

Terzo appuntamento con le visite guidate “Scopriamo Chiavari”: sempre domani alle ore 15.30 ritrovo presso Palazzo Bianco per scoprire Gesù Bambino nelle rappresentazioni artistiche cittadine. Un secondo tour, Palazzo Rocca dal lusso nobiliare al comfort della dimora borghese, è previsto per lunedì 23 dicembre, stesso orario.

Il nuovo tratto pedonale di via Vittorio Veneto ospiterà, sempre sabato 21 dalle ore 17 alle 19.30, l’esibizione musicale del gruppo I Parapendio accompagnata da uno spettacolo di danza a cura dell’associazione DanzArte Ballet Studio.

Domenica 22 dicembre dalle ore 15 alle 19 ritorna il Natale di Solidarietà in piazza Mazzini, in collaborazione con il Banco BPM. Le associazioni e i servizi di volontariato festeggiano con panettone, cioccolata calda e intrattenimento musicale a tema flamenco “Feliz Navidad”. Seguirà in piazza N.S. dell’Orto, alle 15, il tradizionale Confuego.

Mentre, alle 17 presso l’Auditorium San Francesco, l’Associazione Culturale Simon Boccanegra Onlus, in collaborazione con il Comune di Chiavari e il Villaggio del Ragazzo, propone il tradizionale concerto di Natale: si esibiranno l’Orchestra Chiavari Classica e il Coro Claudio Monteverdi, diretti dal Maestro Francesco Gardella e coreografie di DAS Dance Art Studios con la direzione artistica di Guendalina Fazzini. Il programma ci accompagnerà in un suggestivo viaggio musicale, grazie a brani classici e natalizi, come “O Signore dal tetto natio” di Verdi, “Danza Spagnola” dal Lago dei Cigni di Petr Il’ic Cajkovskij e Halleluja” dal Messiah di Georg Friedrich Handel.