A Chiavari città costantemente monitorata dai volontari della Protezione civile della Croce Verde che monitora gli argini dell’Entella e del Rupinaro, le zone a rischio. Coordinati da Rinaldo Lavaggi proseguiranno i turni di guardia per tutta la prossima notte quando l’allerta da rossa si trasformerà in arancione per estinguersi alle 8.

Nella foto gli uomini della protezione civile tagliano un albero caduto poco prima delle 14 in via Pianello.