Camogli: Pompei e Maggioni, nuova sinergia in opposizione

A Camogli, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, dai banchi dell’opposizione Claudio Pompei (Lega) e Giuseppe Maggioni (centro sinistra) hanno mostrato una inedita convergenza e combattività su temi all’ordine del giorno. Ne parliamo con Claudio Pompei.

Partiamo dal bilancio “L’ennesima variazione di bilancio è stata da noi criticata ed abbiamo votato in modo contrario per il modus operandi. Ad esempio la strada Bana. Giusto intervenire al più presto. Vengono però accantonati 300 mila euro per ripristinarla e alla domanda in base a quale perizia, non ci è stata data risposta. Poi ci viene detto che si dovrebbero spendere solo 100 mila euro, senza nessuna perizia. Ci viene detto che vengono stanziati 82.000 euro per il Teatro, dopo averne in precedenza erogati altri 80 mila, se non ricordo male. Alla domanda a cosa serviranno, comunicazione, promozione spettacoli, opere di manutenzione, il Teatro è interamente privato anche se ha una finalità e funzione pubblica, ci viene risposto in modo generico che verranno utilizzati per ripianare il bilancio. E’ impossibile votare a favore di investimenti pubblici senza sapere come verranno impiegati”.

Si è dibattuto sulle case popolari “Il Comune di Camogli ha la proprietà di alcuni appartamenti. Verranno dati in gestione (sia come stipula delle graduatorie, sia come ristrutturazione) ad un soggetto terzo con esperienza del settore. Credo che un’Amministrazione debba invece gestire direttamente tali strutture, avendo già le capacità professionali a livello di funzionari ed impiegati e a livello di investimenti le disponibilità economiche. Non si può sempre demandare ad altri per non assumersi responsabilità. Chi fa politica deve metterci la faccia, scegliere una linea e condotta, prendere decisioni”.

Parcheggio pubblico in piazza Matteotti, lotto 2 “Non ho avuto proprio risposte. Ho chiesto tempistiche e modalità di intervento, mi è stato risposto dal sindaco di andare nell’ufficio competente a prendere i disegni. Torneremo a domandare, anche se pare ci siano ancora incertezze. Voglio ancora appurare se e perché si stanno cambiando alcune regole della gara di appalto per assegnare la costruzione del parcheggio pubblico e su quale supporto normativo ci si basa”.

Festival della Comunicazione. Un’ accesa discussione “Dopo quasi un anno fra richieste agli atti, interpellanze, mozioni, interrogazione con risposta scritta, altra interpellanza, ho proposto un ordine del giorno in cui il Consiglio comunale tutto, obbligasse il sindaco a far esaminare il bilancio alla Corte dei Conti. Non trovando un accordo sugli anni contabili da inserire oltre il 2018, l’ordine del giorno veniva respinto. Diverse voci contabili anche dell’anno 2019 mi lasciano molto perplesso come alcune risposte del sindaco in merito a tale esercizio contabile”.

Sull’interpellanza del Festival ha trovato un deciso supporto nel consigliere Maggioni. Se lo aspettava? “Io voglio sottolineare che ho un valido confronto con Agostino Bozzo ed è con lui che mi sento e discuto e così farò in futuro in qualità di esponente politico. Come ormai è noto però mi piace soprattutto, stare senza filtri fra la gente ascoltando indicazioni, suggerimenti, lamentele. Certo che una minoranza unita può solo essere un valore aggiunto ed una ulteriore garanzia per la cittadinanza. Se poi i consiglieri Maggioni e Caviglia vorranno sostenere ancora la mia azione sulle tematiche che affronterò, iniziando a votare in modo allineato con me ed argomentando senza fare sconti alla maggioranza, per qualcuno sarà un inverno caldo… Io comunque tiro dritto anche da solo contando sul supporto di tanti cittadini e sia sul Festival come su altri temi non è stata ancora scritta la parola fine”.

Un’ultima riflessione o commento “Non condivido alcune scelte, ad esempio il ripascimento spiaggia, circa 130.000 euro di lavoro finiti in mare dopo 5 giorni; la scelta di perseguire la costruzione di garage privati; il no ad opere durature come diga sommersa, tetto apribile piscina, canalizzazione acqua della collina, investimenti per realizzare un parcheggio pubblico. Hanno approvato il loro bilancio; hanno speso o impegnato oltre 2 milioni e mezzo di euro in 1 anno e mezzo, soldi dei camoglini accumulati negli anni, in opere per le quali si sarebbero potuto usare anche altri fondi… Di fronte a tale situazione si auspica e spera che facciano un gesto di responsabilità e si dimettano”.