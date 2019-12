Autostrade: aggiornato il “piano neve”

Dalla segreteria della Prefettura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta in data 18 dicembre in Prefettura a Genova la riunione del Comitato Operativo per la Viabilità convocata dal Prefetto Perrotta per aggiornare la pianificazione delle procedure da adottare in caso di nevicate tali da compromettere la circolazione sulle autostrade del nodo genovese, alla luce della persistente interruzione della A10 causata dal crollo del viadotto “Morandi”.

Il crollo del viadotto, come anche i recenti eventi meteo, infatti, hanno comportato continue verifiche dell’utilizzabilità di percorsi alternativi in caso di blocco della circolazione autostradale per nevicate.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana, del Comune di Genova, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale, dell’Anas e delle Società Autostradali, è stato discusso ed approvato l’aggiornamento del Piano neve.

Il nuovo documento di pianificazione, elaborato dalla Polizia Stradale di Genova, unitamente alle Polizie Stradali delle altre province liguri e delle regioni limitrofe, ed d’intesa con i corrispondenti Comandi francesi, ha individuato nuovi itinerari alternativi in caso di blocco della A7 o dell’A26, o di entrambi i tronchi autostradali.

Inoltre, in collaborazione con il Comune di Genova e con l’Autorità di Sistema Portuale, sono state individuate aree di sosta dove “stoccare” fino ad oltre 400 mezzi pesanti nell’ambito portuale in caso di blocco o limitazioni della circolazione.

Si precisa che la nuova pianificazione, immediatamente operativa, è visionabile sul sito di questa Prefettura.