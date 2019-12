Atp: tagli al servizio nello Spezzino, resta solo a Carro, Varese, Maissana

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Come preannunciato una quindicina di giorni fa, Atp Esercizio ha deciso su

indicazione della Città Metropolitana di Genova un piano finanziario di

rientro a seguito del mancato contributo da parte della Provincia della

Spezia per un importo annuo di 56.810,26 euro. «Purtroppo non c’è stata

altra scelta, visto che la situazione non è cambiata e che sussiste dunque

la necessità contabile di recuperare il mancato introito – spiega Claudio

Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana Genova

– la riduzione del servizio nei comuni della Provincia di Spezia

interessati dalle linee di Atp scatterà già dal prossimo primo gennaio. La

riduzione del servizio è stata decisa tenendo conto dell’obiettivo di dare

il minimo disagio possibile all’utenza». I 7 Comuni dello Spezzino

interessati dal servizio Atp sono Levanto, Bonassola, Framura, Deiva

Marina, Carro, Maissana e Varese Ligure. Come spiega Roberto Rolandelli,

direttore di servizio Atp, si sono esclusi dalle riduzioni i tre Comuni

che non sono serviti dalle Ferrovie dello Stato (Carro, Maissana e Varese

Ligure): «Sono realtà per le quali la presenza delle nostre linee sono

fondamentali. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di evitare di

tagliare in queste aree». I tagli riguarderanno dunque Bonassola, Deiva

Marina, Framura e Levanto. La riduzione per il 2020 sarà un totale di

24.621 chilometri così suddivisi: Deiva Marina 9.634 chilometri, Bonassola

7.622, Framura 5.034 e Levanto 2.331. Per le indicazioni ricevute da Città

Metropolitana di Genova, Atp erogherà, nel 2020 minor servizio che

consentirà il recupero di risorse. Le riduzioni di percorrenze sono

disciplinate esclusivamente dall’accordo di programma con Città

Metropolitana di Genova e sono libere da qualsiasi ulteriore vincolo e/o

convenzione con Enti Locali; i Comuni interessati, individuati fra i sette

potenzialmente coinvolti, usufruiscono anche del trasporto su ferro con

una stazione di collegamento nei rispettivi capoluoghi.

In allegato il comunicato stampa, una foto di bus ATP e lo schema delle

riduzioni