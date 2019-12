Zoagli: in mostra il plastico del centro cittadino

Da Gian Giacomo Solari, presidente Associazione Due Torri

Nel locale ex fiorista sito in Piazza XXVII Dicembre è esposto il plastico della medesima piazza con le vie adiacenti realizzato dal geom. Claudio Giuseppetti libero professionista in pensione, plastico realizzato con cartone da macero seguendo anche una mappa catastale comunale. Il plastico rispecchia in modo attuale l’esistente, è esposto dal 14.12.19 al 5.1.2020, e poi sarà donato dall’autore al Comune di Zoagli, si augura che venga portato a Villa Vicini per essere visto in futuro dalle visite guidate organizzate dall’Associazione Due Torri Zoagli. L’autore ha iniziato a eseguire la piazza, poi il nipote le ha chiesto di aggiungere la scuola, il Don la Chiesa e alla fine è uscito il tutto, il lavoro è durato circa sei mesi.