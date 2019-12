Turismo: “Tassa di soggiorno, rispettare gli accordi”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

Augusto Sartori: “Occore monitorare, e in alcuni casi far rispettare, ai Comuni gli accordi presi sulla tassa di soggiorno con le Associazioni di categoria”

È stato firmato da tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Regionale, su mia proposta come Capogruppo di Fratelli d’Italia, un ordine del giorno riguardante il rispetto degli accordi presi sulla tassa di soggiorno – afferma Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia – è fondamentale sostenere importanti iniziative, concordate tra le parti interessate, che portino al consolidamento del trend positivo del turismo in Liguria.

La tassa di soggiorno infatti è stata introdotta anche con questo preciso scopo, che non può essere snaturato con un utilizzo talvolta improprio e unilaterale.