Sestri: il suo cane turista, denunciato per lesioni

Lo scorso mese di agosto, a Sestri Levante, un uomo di 49 anni abitante a Torino, veniva morso da un cane, lasciato incustodito, di proprietà di un uomo di 55 anni, abitante a Milano. La vittima, medicata dai sanitari dell’ospedale di Lavagna, riportava lesioni colpose, guaribili in alcuni giorni. Pertanto, dopo la denuncia querela sporta presso Comando Arma del Capoluogo piemontese, ieri, al termine degli accertamenti da parte di Carabinieri di Sestri Levante è stato deferito in stato di libertà per “lesioni personali colpose”.