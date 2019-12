Scuole: domani tutte chiuse con l’eccezione Carasco

L’allerta rossa anticipa di un giorno le vacanze scolastiche di Natale. Tutti i Comuni, tranne Carasco che sul sito del Comune (almeno fino alle 18) indica la chiusura delle scuole solo dalle 11.30 di domani. Chiuse in tutte le vallate, in tutti i Comuni costieri e nel Golfo Paradiso. Con la chiusura “saltano” anche molte recite, preparate con cura; i bambini dovranno per il momento rinunciare.

Ricordiamo che con l’allerta rossa sono chiusi i cimiteri, i parchi, i giardini, gli impianti sportivi pubblici. In alcuni case come Carasco a partire dalle 12 i supermercati. A Zoagli l’autosilo sotto la piazza 27 Dicembre; vietato percorrere le vie situate lungo gli argini, chiusi i sottopassaggi; a Santa Margherita Ligure annullato il mercato settimanale. Annullate molte manifestazioni.