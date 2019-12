Regione: “Progetto Over 60, Abbiamo chiesto risorse”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo presentato un ordine del giorno in consiglio regionale per reperire risorse a sostegno del Progetto over 60. Si tratta di uno strumento molto utile per i soggetti disoccupati con più di 60 anni per accompagnarli alla pensione”

Un ordine del giorno che impegna il presidente e la giunta regionale a reperire le risorse necessarie per il rifinanziamento del “Progetto Over 60” o l’avvio di nuove iniziative: è quello che è stato presentato dal capogruppo di Liguria Popolare in consiglio regionale Gabriele Pisani nel corso del consiglio regionale odierno.

“Mi sono reso portavoce della questione – dichiara il consigliere Pisani – perché il Piano Over 60 ha ottenuto riscontri positivi da parte di amministrazioni e lavoratori che vi hanno preso parte, aspetto che è emerso anche dal fatto che in numerosi casi sono stati chiesti nuovi finanziamenti. Si tratta di uno strumento che può essere molto utile per i soggetti disoccupati con più 60 anni e non ancora in età pensionabile”.

“Inoltre – aggiunge Pisani – tutti i Cantieri Scuola Lavoro Over 60 dovranno per forza terminare entro il 30 giugno 2020 e per questo riteniamo importante che vengano reperite le risorse per il rifinanziamento di questo progetto o che vengano individuate nuove iniziative per favorire le persone disoccupate con più di 60 anni all’interno della prossima Legge di variazione al bilancio regionale 2020 – 2022”.

“Programmare interventi di sostegno alla fascia degli over 60, che soffre della crisi economica degli ultimi anni, è doveroso per dare risposte concrete a tutti coloro che hanno bisogno di essere accompagnati al pensionamento e in particolare a chi aveva già iniziato questo percorso”, conclude Gino Garibaldi coordinamento Liguria Popolare.