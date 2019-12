Recco: oggi “Instant Quintet” domani all’Oratorio San Michele

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

“La musica dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza, e la vita a tutte le cose” con queste parole il sommo filosofo Platone cercava di spiegare il potente ruolo che la musica riveste nella vita di ogni uomo. Che la musica sia vitale è ben risaputo infatti è proprio con la musicalità di un vagito che ognuno di noi si è presentato al mondo. Ma in molti di noi, proprio come un primordiale imprinting, la musica detta il ritmo delle nostre vite, delle scelte, delle passioni. Ecco che ci ritroviamo spesso a librarci in una realtà surreale solo ascoltando una particolare musica. Ed è proprio questa forza che fa nascere quella passione per l’ascolto e per l’esecuzione che non ci abbandona più.

Il quintetto “Instant Quintet” nasce, come dice l’aggettivo stesso, in modo del tutto improvviso. Cinque amici, che suonano assieme da molti anni, decidono di rafforzare i propri legami costruendo un nuovo progetto: scrivere, arrangiare ed eseguire musica con un ensemble di fiati molto originale.

In pochi mesi, si orchestrano i brani, si compongono nuove musiche ad hoc, si prova, si prova e si riprova per cercare di imparare giorno dopo giorno a esprimersi come un’unica voce. L’obiettivo comune ci aiuta a conoscerci meglio, non solo musicalmente, e a scoprire nuovi pregi che le musica d’assieme allargata non aveva permesso di approfondire. Nessuno di noi svolge l’attività di musicista a tempo pieno, anche se alcuni di noi hanno conseguito il diploma di strumento, siamo persone comuni che vogliono condividere con gli altri piccoli momenti di serenità facendo musica.

I componenti del quintetto sono:

Riccardo Carlini – Inizia a suonare tromba nel 1984 con il Prof. Marco Capurro nella Filarmonica G. Rossini di Recco. Nel 1995 si dedica anche allo studio del trombone e del flicorno baritono e alla composizione di musica originale e arrangiamenti. Collabora con diverse formazioni bandistiche.

Barbara Celsi – Inizia a suonare il saxofono contralto nel 1996, sotto la guida di Roberto Carloni, dal 1997 è membro della Filarmonica G. Rossini. Dal 2001 si dedica anche allo studio del sassofono tenore con la prof. Simona Vaccari, Collabora con diverse formazioni bandistiche.

Silvia Lorenzoni- Inizia a suonare il clarinetto nel 1994 sotto la guida di Roberto Carloni diventando membro della Filarmonica G. Rossini. Dal 1998 si dedica anche allo studio del clarinetto basso con il quale si esibisce nei concerti. Collabora con diverse formazioni bandistiche.

Andrea Melis – Inizia lo studio della tromba nel 1987 con il Prof. Marco Capurro nella filarmonica G. Rossini di Recco e prosegue gli studi presso il conservatorio N. Paganini di Genova con il Prof G. Riotti. Collabora con diverse formazioni bandistiche ed ensemble musicali eterogenei.

Matteo Tassano – Inizia lo studio del saxofono presso la Filarmonica G. rossini di Recco sotto la guida dell’insegnante Simona Vaccari proseguendo gli studi al conservatorio N. Paganini di Genova. Attualmente collabora attivamente in varie formazioni musicali.

Il programma che presentiamo è prevalentemente impostato sulla musica classica e originale per quintetto. Spazierà da Verdi a Puccini, da Mascagni a Charpentier, passando per Morricone e Pachelbel. Particolari saranno i due brani inediti composti da Riccardo Carlini, presentati per la prima volta in pubblico, che vedranno protagoniste le trombe nel “concerto per due trombe” e il clarinetto nel brano “In tre per cinque”. Infine non mancheranno due pezzi natalizi rivisti in chiave originale nei quali emergeranno soprattutto le melodie dei sax.

L’appuntamento è giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 21 presso il Santuario di San Michele e del Santissimo Crocifisso a Recco.

Vi aspettiamo numerosi!