Recco: municipio, arriva l’isolamento termico

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Recco – Palazzo comunale più sostenibile con i lavori per l’efficientamento energetico

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo che prevede il rifacimento degli infissi e l’isolamento termico dell’edificio

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Recco verso la sostenibilità ambientale e il risparmio di risorse pubbliche. La Giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Caterina Peragallo, ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo di ristrutturazione del Palazzo comunale di Recco per migliorane le prestazioni energetiche. L’edificio sarà interessato da un intervento che prevede, in particolare, la sostituzione dei serramenti con infissi di nuova concezione e la realizzazione del cappotto termico (involucro opaco) sui muri esterni. Il costo stimato dell’opera è di €. 671.652,78.

L’intervento – inserito nel piano degli investimenti con la variazione di bilancio approvata nel luglio scorso dal consiglio comunale – concorrendo ad un apposito bando della Regione, beneficia del contributo Por-Fesr Liguria 2014 – 2020 concernete proprio l’efficientamento degli edifici pubblici. Il progetto di ristrutturazione ha già ricevuto il finanziamento, a fondo perduto, del 70% della spesa. “Obiettivo dell’intero investimento è infatti il risparmio energetico – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – con la conseguente riduzione della spesa corrente. In questo modo vogliamo lanciare un messaggio sugli stili di vita sostenibili per salvaguardare l’ambiente. Al tempo stesso intendiamo garantire il comfort delle persone. La partecipazione allo specifico bando di Regione Liguria va proprio in questa direzione: un’oculata gestione delle risorse pubbliche, intercettando fondi esterni per migliorare il nostro patrimonio edilizio. Ringraziamo la Giunta Toti, con cui siamo in linea dal punto di vista politico, per l’attenzione ancora una volta dimostrata nei confronti della nostra città”.

Questo pomeriggio alle ore 17 la deliberà sarà discussa in Consiglio comunale.