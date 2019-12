Recco: allerta rossa, chiuse scuole e impianti sportivi

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Allerta rossa, chiuse scuole e impianti sportivi

Ancora piogge con rovesci e temporali persistenti sul Centro-Levante, comprende il territorio del comune di Recco, che potrebbero avere effetti estesi e gravi su un terreno reso fragile da le recenti e abbondanti precipitazioni. Il Centro Funzionale Metro-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso un avviso di allerta meteo per domani venerdì 20 dicembre, che sarà di colore rosso dalle ore 8 alle ore 20,59 e arancione dalle ore 21 alle 23.59, sempre di domani 20 dicembre. Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo questo pomeriggio ha riunito il Coc (Centro Operativo Comunale) per programmare, in collaborazione con il consigliere delegato alla protezione civile Chicca Zanzi, le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Le pattuglie di Polizia locale e le squadre dei volontari di protezione civile monitoreranno il territorio, in particolare le zone critiche e i rivi minori, e saranno in costante collegamento con la sala operativa, allestita presso il Comune.

Con l’allerta rossa chiudono tutte le scuole, pubbliche e private, le strutture che consentono un’alta presenza di persone, gli impianti sportivi, i cimiteri e il centro di raccolta di via della Nè. Durante l’allerta sono vietate le manifestazioni che si svolgono all’aperto e le attività nautiche, compresa la pratica del surf, vietato anche l’accesso agli arenili, moli e scogliere. Divieto di sosta in via Ponti Romani dalle ore 8 al termine dell’allerta, viene consentito il transito in punta sant’Anna agli abitanti degli immobili e ai concessionari demaniali, solo se sussistono le condizioni di sicurezza.

Annullato il concerto nell’Oratorio di San Michele Arcangelo della corale “Guido d’Arezzo di Carcare”.