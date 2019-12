RASSEGNA STAMPA. “Il merletto sia patrimonio dell’umanità”

Oggi, giovedì 19 dicembre, auguri a Berardo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Santi patroni, per chi soffre di enterite San Cosma (27 settembre). Parole: frottola (asserzione sconclusionata e infondata; composizione poetica di origine popolare costruita da un seguito di immagini bizzarre in versi di varia misura e senza rime; componimento polifonico per lo più a quattro voci).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. merletto, Tigullio unito al Ministero: obiettivo fare diventare il ricamo merletto patrimonio Unesco dell’Umanità. Maltempo: Arpal ha lanciato una preallerta (superiore al giallo) per domani. Scuole: migliorie sismiche a Chiavari e Sestri.

Sestri Levante: borse di studio per volare a Santa Cruz. Casarza Ligure: studenti a lezione di manualità. Casarza Ligure: folla in Consiglio per Iml. Lavagna: giro di vite per i furbetti del park disabili. Chiavari: pescatore scivola nell’Entella e muore. Chiavari: arriva il bonus bebé. Chiavari: l’Istituto Studio e Lavoro compie 200 anni. Chiavari: cambio di destinazione per cantine e magazzini.

Rapallo: sacchi di sabbia contro la mareggiata. Rapallo: plastic free dal 7 gennaio, ma la rivoluzione parte adagio. Rapallo: Mariabianca Barberis presidente delle Fontanine.

Camogli: gli auguri dei migranti alla Stella Francescana. Recco: da domani tariffe scontate. Recco: l’Inps lo crede morto e gli toglie la pensione. Recco: progetto sport, le proposte dei ragazzi. Avegno: sentiero trasformato in carrabile; è polemica.

====