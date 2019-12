Rapallo: “Qualità del sindaco note in campo nazionale” (5)

Da Giorgio Tasso, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Apprendo con grande gioia che il nostro Sindaco Carlo Bagnasco è stato nominato dal Presidente Berlusconi nuovo Coordinatore Regionale di Forza Italia. Da Amico, ancor prima che da Capogruppo in Consiglio Comunale, faccio a Carlo le mie più sincere congratulazioni per un ruolo tanto prestigioso quanto impegnativo!

Si tratta di un ulteriore riconoscimento delle sue capacità politiche ed amministrative, ormai note ed apprezzate anche in ambito nazionale.

Sono convinto che sarà capace di riorganizzare Forza Italia sul territorio e regalare al nostro movimento nuovo slancio.

