Rapallo: “Nuovo incarico, gravoso ma gratificante” (3)

Da Filippo Lasinio, assessore al Comune di Rapallo e amico da sempre di Carlo Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Una nuova avventura sta per iniziare, un compito gravoso ma gratificante per chi ha sempre avuto Forza Italia nel cuore.

La capacità dimostrata in questi anni da Sindaco, il saper affrontare in maniera ferma e decisa le problematiche che si sono via via presentate, il saper formare una squadra di amici al servizio del bene comune , il saper dare delle risposte concrete e aver la capacità di ascoltare saranno le basi e allo stesso tempo lo slancio per affrontare l’incarico di Coordinatore Regionale nel migliore dei modi.

Certo che il Tuo operato ci darà un nuovo impulso Ti Auguro un buon lavoro Amico mio…………Sei un Vincente .

Dott. Filippo Lasinio