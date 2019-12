Rapallo: identificato il mezzo che ha perso nafta e causato 11 incidenti

E’ stato identificato, con il supporto delle telecamere, il mezzo che ieri mattina prima delle 9 ha perso nafta lungo la provinciale 227, dalla zona dei Cavalieri di Malta fino al centro di Rapallo. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili urbani di Santa Margherita Ligure e Rapallo e dell’impresa che ha effettuato la bonifica (difficile perché la nafta era diluita per la pioggia), i risultati non hanno impedito il verificarsi di undici incidenti. Sulla strada erano stati collocati cartelli che avvertivano del pericolo, era stato vietato il traffico delle due ruote e perfino istituito un senso unico alternato per convogliare il traffico sulla sola corsia a monte, immune dal problema.

Il mezzo è quello di una pubblica assistenza che aveva accompagnato un disabile a Villa Gimelli. Ora l’assicurazione dovrà rispondere dei danni a cose e persone.