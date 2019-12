Rapallo: Guardia medica pediatrica bocciata in Regione

Da Lina Angiolani riceviamo e pubblichiamo



Oggi poteva essere “il giorno”, quello atteso da cinque anni, quello che poteva mettere il punto esclamativo ad un progetto pensato e messo in pratica dal nostro comitato per donare un servizio importante alle famiglie del Tigullio Occidentale, poteva essere il giorno del via libera al contributo a livello regionale per la guardia medica pediatrica.

Il consiglio regionale è stato infatti chiamato a votare un emendamento grazie al quale si potevano erogare i fondi necessari.Ma purtroppo “quel giorno” non è stato oggi perché la maggioranza non ha ritenuto di votare a favore. Ancora una volta la palla passa a noi del comitato “Guardia Medica Pediatrica Tigullio Occidentale” che dovremo surrogare l’Ente preposto, grazie anche al buon cuore dei cittadini, per questo importante servizio sanitario che vede incrementare le richieste ad ogni attivazione.

La reazione più istintiva potrebbe essere quella di mollare tutto, liberarsi da ore e ore passate a fare iniziative per raccogliere i soldi, cercare di fare quadrare i conti, trovare pediatri per la copertura dei turni, ma ci siamo presi un impegno verso i nostri concittadini e continueremo ad andare avanti.

Vorremmo porre solo due domande ai politici: perché avete perso un’altra occasione? Perché non poteva essere oggi “quel giorno”? Attendiamo fiduciosi le risposte alle nostre domande.

Anzi , le pretendiamo.