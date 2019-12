Il Comune di Rapallo informa che domani, venerdì 20 dicembre, a fronte dell’emanazione dello stato di Allerta Rossa, la raccolta porta a porta prevista dalle 12 alle 13 in centro città per le utenze non domestiche, sarà sospesa. Gli esercenti, in via eccezionale, possono conferire i rifiuti negli appositi cassonetti.

Domattina è invece confermato il servizio di raccolta porta a porta sperimentale nella frazione di San Massimo.