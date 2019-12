Rapallo: domani allerta rossa, tutte le disposizioni

Domani allerta rossa dalle 12 alle 24. Di seguito l’ordinanza emessa dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e in basso il verbale del Comitato Operativo Comunale riunitosi nel pomeriggio. I due documenti sono pubblicati integralmente sul sito del Comune

*****

Ordinanza

Per tutta la giornata del 20/12/2019 sino al termine dell’allerta di colore rosso o successivamente arancione:

– la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado comprensive di quelle dell’infanzia ed asili nido;

– la chiusura dei parchi, cimiteri e giardini pubblici, di Villa Tigullio, Villa Queirolo, del Museo Gaffoglio e Auditorium delle Clarisse, del ritrovo diurno del Social Housing, degli impianti sportivi comunali, della Casa della Gioventù e Villa Devoto e la sospensione degli eventi turistici, culturali e ricreativi comprese le attività del luna park cittadino presente in zona Lido;

– la chiusura isola ecologica del Poggiolino e Tonnego e sospensione della raccolta porta a porta;

– ai concessionari demaniali presenti alla foce del torrente Boate di porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure di auto protezione al fine di evitare disormeggi dei natanti e di attenersi alle disposizioni di protezione civile inserite negli atti concessori;

– agli operatori nautici di valutare con attenzione i bollettini emessi dall’Aeronautica Militare;

– che l’eventuale sollevamento del ponte Dall’Asta sia valutata in corso di evento al fine di non gravare sulla viabilità cittadina.

*****

Disposizioni impartite per tutta la durata dell’allerta gialla e rossa ed eventuali prolunga-menti:

1.Avviso alla cittadinanza tramite pannelli stradali a messaggio variabile, pannelli colorati allerta, sito istituzionale, pagina Face Book Istituzionale e messaggio telefonico Alert Sistem;

2.attivazione del Centro Operativo Comunale in via continuativa dalle ore 12.00 del20/12/2019 sino a tutta la durata dell’allerta rossa o arancione contattabile al numero telefonico 0185 680406, secondo il piano Comunale di Prot. Civile;

attivazione di un servizio del personale del Comando di Polizia Municipale con pattugliamento, contattabile tramite telefono del C.O.C. 0185 680406

3. personale tecnico durante allerta rossa o arancione; attivazione del personale tecnico ed operativo durante tutta la fase di allerta rossa o arancione,contattabili al 366 3032701 (funzionario tecnico) oppure 366 3032686 op-pure secondo quanto stabilito al punto 2.

4 nella fase di allerta gialla dalle ore 21.00 del 19/12/2019 alle ore 07.30 del20/12/2019 la polizia locale sara’ contattabile al numero telefonico 366 3032285 e il personale tecnico sarà contattabile al numero 366 3032701 oppure 3663032686; nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30 la polizia locale sara’ contattabile al n° 0185 51384 e gli uffici comunali al numero 0185 68015.

5 Disposta l’attivazione del servizio di presidio nelle zone di rispettiva competenza delle Associazioni di Volontariato durante le fasi di allerta, con attività di monitoraggio in caso di forti piogge e pulizia di eventuali ingombranti delle caditoie e/o punti di raccolta della acque meteoriche per consentire un regolare deflusso delle stesse, attraverso le seguenti associazioni di volontariato-protezione civile: Croce Bianca Rapallese; Associazione Soccorso Alpino stazione di Rapallo in zone come da piano comunale di Protezione Civile

Le Associazioni di Volontariato Croce Bianca Rapallese e AVPC diffonde-ranno messaggio audio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 odierne informando “ Allerta meteo rossa per piogge diffuse e temporali dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di domani 20 dicembre.

Chiuse scuole, parchi, cimiteri, giardini ed impianti sportivi

Attenzione mareggiata e venti di burrasca.

Adottare misure di auto-protezione –

6 – Il sollevamento del ponte Dall’Asta sarà valutato dal C.O.C. in base all’evolversi delle precipitazioni contattando la ditta Macrez al n° 348 7232084per le operazioni di innalzamento e successiva discesa.

7 – Emanata Ordinanza n° 57/2019 chiusura delle scuole di ogni ordine egrado comprese scuole dell’infanzia e asili nido in tutta la giornata del20/12/2019; di chiusura in tutta la giornata e sino al termine della allerta rossao arancione di cimiteri, parchi e giardini pubblici, Villa Tigullio, Villa Queirolo, Mu-seo Gaffoglio, Auditorium Clarisse, ritrovo diurno Social Housing, impianti sporti-vi comunali, isola ecologica del Poggiolino e Tonnego e sospensione raccolta portaa porta, Villa Devoto e la sospensione degli eventi turistici, culturali e ricreativi;

Tutti i concessionari demaniali presenti alla foce del torrente Boate, ponga-no in essere tutti gli accorgimenti e le misure di auto protezione al fine di evitare disormeggi dei natanti e che si attengano alle disposizioni di protezione civile inserita negli atti concessori in presenza di forti correnti idrauliche per tutta la durata dell’allerta rossa e arancione. Gli operatori nautici valutino con attenzione i futuri bollettini emessi dall’Aeronautica Militare.

8. al termine dell’attività provvedere a segnalare eventuali URGENZE o necessità di intervento all’Ufficio Comunale di riferimento tel. 0185.680.208-253 -infrastrutture_strade@comune.rapallo.ge.it in servizio dalle ore 7,30dei giorni lavorativi.