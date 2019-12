Rapallo: dalla Danimarca per studiare il Civ del centro storico

Questa mattina insieme all’assessore Elisabetta Lai abbiamo ricevuto il dott. Simon Glinvad Nielsen, dalla Danimarca, per presentare i modelli di rigenerazione urbana della Liguria.

La visita di Nielsen è stata effettuata per comprendere al meglio l’impatto del Civ sullo sviluppo del tessuto urbano e valutarne la replicabilità in altre regioni europee. Il dott Nielsen sta, a tal fine, effettuando una “study visit” in Liguria e in particolar modo nel Comune di Rapallo, dove si è creato il primo Consorzio Civ d’Italia con l’allora sindaco Roberto Bagnasco e presidente Ascom Mario Colombi.

Il dott. Nielsen si occupa in particolar modo di promuove la cooperazione tra soggetti pubblici e privati e società civile.

Ad accompagnarlo Paolo Odone, presidente Confcommercio Genova; Maurizio Caviglia, segretario generale del consiglio Camera di Commercio di Genova; Ornella Caramella direttore Confcommercio Genova; Ilaria Mussini referente Civ per Confcommercio Genova; Massimiliano Colombi, presidente Confcommercio Rapallo; Ornella Traverso, presidente Civ Rapallo.

Desidero ringraziare tutti per questa prestigiosa visita e questo importante riconoscimento!