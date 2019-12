Rapallo: “Capodanno dedicato ai bambini, perplessità”

Da Gianluca Cecconi segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Capodanno a Rapallo.

Siamo a pochi giorni dalla fine di questo anno, e anche Rapallo si appresta a festeggiare l’evento con una iniziativa in piazza.

C’è però una cosa che ci lascia un po’ perplessi: quest’anno l’amministrazione ha scelto di dedicare la serata del 31 dicembre ai bambini.

Siccome Rapallo vuole puntare ad essere la “Citta dei bambini”, in questo periodo di vacanze l’amministrazione ha puntato molto sull’organizzazione di eventi per i bimbi, tuttavia ci chiediamo come mai si sia deciso addirittura di dedicare loro il Capodanno.

Oltre a portare in piazza, e in pieno inverno, dei minori, con i rischi che ne possono conseguire, c’è da constatare che il Capodanno non è una festa per bambini: c’è il rischio che i genitori responsabili non riescano a tenere i loro figli in piazza di notte al freddo in mezzo alla calca.

Per questo sarebbe stato meglio organizzare un evento simile al pomeriggio.

In più ci chiediamo: davvero si pensa di aumentare il flusso Turistico nella nostra Città puntando solo sui bambini? A Rapallo non abbiamo spazi sufficienti a loro dedicati, i parchi giochi sono maltenuti, mancano spiagge pubbliche adatte a loro, per non parlare della mancanza anche di strutture alberghiere idonee. Tale evento richiede un alto investimento che proviene dalla City Tax, ma quei soldi potrebbero essere investiti nella realizzazione di queste strutture.

Il Partito Democratico crede che bisogna inoltre puntare a creare sempre maggiore sinergia con associazioni, commercianti e albergatori, per creare una città più accogliente e viva.

Bisogna creare sinergie con i Comuni limitrofi.

Bisogna creare pacchetti turistici che includano anche Genova, che ha molto da offrire.

E ovviamente, c’è da pensare ai nostri bambini.