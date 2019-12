Portofino: Donadoni commissario del Parco

Dalla Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Commissariati i Parchi regionali Alpi Liguri, Aveto, Montemarcello Magra-Vara e Portofino. I Presidenti diventano commissari pro tempore. Entro gennaio avvio delle procedure per istituire i nuovi Consigli.

Il commissariamento arriva a seguito dell’approvazione odierna in Consiglio Regionale dell’emendamento al Collegato di Bilancio presentato dall’assessore regionale ai Parchi e biodiversità, Stefano Mai.

“Oggi con un emendamento presentato dal consigliere Franco Senarega è stata cambiata la durata dei mandati di chi siede dei Consigli dei parchi regionali che passa da 4 a 5 anni. Al fine di una omogenea durata dei mandati, abbiamo commissariato i Consigli in scadenza per dare immediata attuazione alla nuova norma. I Presidenti assumeranno la funzione di commissari straordinari. Entro il 31 gennaio dell’anno prossimo inizieremo le procedure di costituzione dei nuovi Consigli. Si tratta di una scelta di mero riordino e razionalizzazione di questi enti. In poche parole, invece di aspettare pochi mesi per la scadenza naturale dei Consigli, attuiamo subito la nuova norma”.

“A livello pratico potremo avere un mandato dei vari Consigli omogeneo. I parchi regionali rientrano in un sistema di gestione del territorio. Avere i parchi che iniziano e finiscono il mandato insieme all’Amministrazione Regionale, permette di gestire meglio il loro funzionamento. Ora tutto sarà armonizzato. Un altro esempio di questa volontà di buona gestione è il fatto che da oggi, grazie sempre a un emendamento del consigliere Franco Senarega, da me condiviso, il personale della Regione potrà essere utilizzato presso gli Enti Parco, ai fini della massima collaborazione e ottimizzazione di funzioni e risorse”.