Politica: Carlo Bagnasco coordinatore regionale di F.I.

Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha formalizzato la surroga dei coordinatori regionali dimissionari e di coloro che hanno esaurito il loro mandato triennale previsto dell’art. 23 comma 3 dello Statuto. Ai sensi dell’art 19 comma 4 e 27 comma 1 dello Statuto.

Il Presidente ha quindi proceduto alle seguenti nomine: il dott. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, coordinatore regionale per la Liguria in sostituzione del Sen. Sandro Maria Biasotti.

Carlo Bagnasco e Silvio Berlusconi

L’ avv. Andrea Romizi, sindaco di Perugia, coordinatore regionale per l’Umbria, in sostituzione dell’On. Catia Polidori. L’on Michele Zuin coordinatore regionale per il Veneto in sostituzione dell’On. Davide Bendinelli”. E’ quanto si legge in una nota.



“Il Presidente BERLUSCONI, inoltre -prosegue il comunicato- preso atto

della decisione del Sen. Adriano Galliani di rinunciare all’incarico

di Responsabile nazionale dei Dipartimenti di FORZA ITALIA, a causa di

sopravvenuti impegni professionali, ha nominato l’On. Giorgio Mulé

come Responsabile del settore Dipartimenti. Il Presidente ha espresso

al Sen. Galliani e a tutti i coordinatori uscenti profonda gratitudine

per il lavoro svolto ed ai nuovi nominati l’augurio di un proficuo

lavoro”.

