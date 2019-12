Chiavari: la programmazione al cinema Mignon

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; telefono 0185 309 694) riceviamo e pubblichiamo

Da giovedì 19 a domenica 22

Un giorno di pioggia a New York

ore 15,15

Regia: Woody Allen – Con: Timothèe Chalamet, Jude Law – USA,2019 – 92′

Una giovane coppia giunge a Manhattan per un weekend di lavoro. Lei è un’ingenua giornalista che deve intervistare un celebre regista, lui un attore che vuole approfittare delle riprese di un film per vivere nuove avventure. Toccherà per prima alla ragazza resistere alla tentazione del tradimento, sedotta dal suo maturo interlocutore, mentre per il compagno il set si rivelerà un succedersi di frustrazioni sentimentali. E intanto la pioggia cade e rende più facile scordare le promesse.

***.

Star Wars. l’ascesa di Skywalker

Ore: 17,00; 21,00

«Il titolo Rise of Skywalker sembra quello più giusto per questo film, anche se è provocatorio e solleva una serie di domande. Ma credo che quando vedrete il film, capirete in che senso va inteso e cosa significa. Nel flusso di titoli che ha avuto questo progetto c’era una particolare responsabilità: non doveva essere solo la fine di tre film, bensì di nove, e l’idea di incorporare le storie che sono venute prima è proprio al centro del film. Voglio dire che i personaggi del film ereditano dalle precedenti generazioni, sia i peccati dei padri sia la saggezza che hanno acquisito. E la sfida della nuova generazione è di vedere se ne sono all’altezza, se possono reggere quello che devono diventare. Arrivando a questo film abbiamo una grande eredità e anche noi ci chiediamo se possiamo farcela, è la domanda che ci facciamo ogni giorno». J.J. Abrams

*****

Lunedì 23 e martedì 24

Paw Patrol: Il film dei supercuccioli

Ore: 15,30

Regia: Charles E. Bastien – Animazione – Usa, 2019 – 70′

In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e dimostreranno che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa.

***

Star Wars: l’ascesa di Skywaker

Ore: 17,00; 21,00

*****

Mercoledì 25

Star Wars: l’ascesa di Skywaker

Ore: 17.00; 21.00

*****

Giovedì 26

Paw Patrol- Il film dei supercuccioli

Ore: 15,30

Regia: Charles E. Bastien – Animazione- Usa 2019 – 70′

In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e dimostreranno che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa.

***

Star Wars: l’ascesa di Skywaker

Ore: 17,00; 21,00

*****

Venerdì 27

Pinocchio

Ore: 15,00; 17,30

Regia: Matteo Garrone – Con:Federico Ielapi – Roberto Benigni – Italia, 2019 – 125′

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

***

Star Wars: l’ascesa di Skywaker

Ore: 21,00