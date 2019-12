Camogli: “L’Ochin”, rinviato l’incontro di auguri

Dall’Associazione “Ochin Okinawa” riceviamo e pubblichiamo

A causa dell’allerta meteo rossa, l’evento di domani alle 17.30 al Cenobio è rinviato.

Ci scambieremo gli auguri insieme, bevendo un bicchiere di spumante, domenica 29 dicembre 2019, presso la Casa del Popolo, in scalinata Don Ansaldo, in occasione dell’incontro con Bruno Giglio ‘I Buchi Neri’.

Questo evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Mìa – ex Agr, cogliamo l’occasione per ringraziare i ragazzi dello spazio condiviso.

Vi auguriamo buone feste, Buon Natale,

il vostro Ochin