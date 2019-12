Camogli: al ‘Sociale’ concerto della European Spirit of Youth Orchestra

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Paolo Rumiz / European Spirit of Youth Orchestra al Teatro Sociale di Camogli

Dirige il Maestro Igor Coretti Kuret

Venerdì 20 dicembre ore 21 – Teatro Sociale di Camogli

I Solisti della Esyo Orchestra diretti da Igor Coretti Kuret in United Together Tour 2019

Sinfonia d’inverno – Hommage à Yehudi Menuhin

Con la partecipazione straordinaria di Paolo Rumiz

Venerdì 20 dicembre, approda al Teatro Sociale di Camogli (Genova) lo United Together Tour, così denominato in nome dei valori del dialogo, della cooperazione e dell’impegno civile che lo ispirano. Il concerto è accompagnato dalla voce di Paolo Rumiz, giornalista e scrittore di fama internazionale. La sua narrazione condurrà il pubblico attraverso l’utopia di un’Europa possibile, realizzata dall’orchestra Esyo grazie al potere della musica. Prossime date: 21 dicembre – Cinema Teatro Lux di Busca (Cn) e 22 dicembre – Teatro Alighieri di Ravenna.

Dopo le tournée estiva e autunnale, la European Spirit of Youth Orchestra torna ad esibirsi in Sinfonia d’inverno, un tour dedicato a Yehudi Menuhin (1900-1999) – grande violinista e fermo sostenitore dei valori dei padri fondatori dell’Unione Europea – nel ventennale della sua scomparsa. Con questo tributo la Esyo Orchestra – rinnova la propria gratitudine al grande musicista presentando tre affermate violiniste, vincitrici di importanti concorsi internazionali e accomunate dalla passione per la musica e dalla non facile scelta di studiare, nonostante la giovanissima età, lontano dal proprio paese natio. Le tre giovani musiciste, eccellenze nel panorama internazionale, saranno accompagnate da trentacinque giovani musicisti selezionati tra i componenti della formazione sinfonica Esyo 2019. Durante il concerto, che sarà introdotto dall’Ouverture “Idomeneo Re di Creta”, prima opera matura di W.A. Mozart, le quindicenni Jelena Horvat (Serbia) e Julia Jones (Stati Uniti) si esibiranno nel Concerto in re minore per due violini e orchestra d’archi di Johann Sebastian Bach. A seguire la ventenne coreana LindseyJelin Lee si cimenterà nell’interpretazione della Romanza in fa maggiore per violino e orchestra, di Ludwig van Beethoven. A conclusione del programma, l’orchestra eseguirà la Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore, composta a diciannove anni da Franz Schubert. Dirige il Maestro Igor Coretti Kuret, ideatore della European Spirit of Youth Orchestra, fondata nel 1994 con il sostegno morale di Lord Menuhin. L’ensemble sinfonico si ricostituisce ogni anno riunendo le migliori giovani promesse del concertismo internazionale. Alcuni dei musicisti formati negli anni da Kuret suonano ora nelle più prestigiose orchestre del mondo, come l’orchestra del Teatro della Scala di Milano, i Münchner Philharmoniker, la London Symphony Orchestra, l’Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, l’Orchestra dell’Opera di Amburgo.

“I giovani musicisti sono il tessuto connettivo della nostra umanità. Sono loro che portano il messaggio di comprensione, compassione e amore e generano le vibrazioni che nessuna barriera può fermare e che, nella loro produzione musicale, mostrano una gioia che può nascere solo attraverso la buona volontà e la fiducia tra persone di diversa estrazione”. [Lord Yehudi Menuhin]

Trailer https://youtu.be/NH_UN3MwU_A

Igor Coretti Kure, PaoloRumiz

Biglietti €35/€10 – Durata 1h

Bus navetta gratuito “Teatri del Paradiso”

Genova/Camogli/Genova : partenza ore 19.30 in viale Caviglia – ritorno alla fine dello spettacolo

Teatro Sociale di Camogli

Piazza Matteotti 5, 16032Camogli (Ge) – tel. 01851770529

biglietteria@teatrosocialecamogli.it – www.teatrosocialecamogli.it

Info e biglietti anche c/o Pro Loco Camogli – Via XX settembre 33, Camogli – tel. 0185 771066 – info@prolococamogli.it / Pro Loco Recco – Via Ippolito d’Aste 2°, Recco – tel. 0185 722440 721958 – info@prolocorecco.it / Hotel Cenobio dei Dogi – Via N. Cuneo 34, Camogli – tel. 0185 7241



Programma

Wolfgang Amadeus Mozart

“Idomeneo, re di Creta”

Overture, KV 366

Johann Sebastian Bach

Concerto per due violini in re minore, BWV 1043

Soliste: Julia Jones (Stati Uniti) e Jelena HorvatO (Serbia)

Intervento di Paolo Rumiz

accompagnato da tre giovani musicisti europei

Ludvig v. Beethoven

Romanza per violino in fa maggiore, Op. 50

Solista: Jelin Lee (Corea del Sud)

Franz Schubert

Sinfonia n° 5 in si bemolle maggiore, D 485

Direttore

Igor Coretti Kuret

Paolo Rumiz

Paolo Rumiz – Giornalista e scrittore triestino, attento cultore delle storie del passato, dimenticate volutamente o per convenienza. Inviato del quotidiano “Il Piccolo” negli anni dei grandi cambiamenti a Est di Trieste, e poi de “La Repubblica”, dal 1986 ha seguito gli eventi dell’area balcanico-danubiana, coprendo gli anni difficili della guerra jugoslava, specializzandosi poi in reportage di viaggio. Nel novembre 2001 è stato inviato a documentare l’invasione dell’Afghanistan. Da quindici anni realizza ogni agosto un lungo feuilleton di esplorazione negli spazi più arcani d’Italia e dello spazio euro-mediterraneo. È un sensibile estimatore dell’European Spirit of Youth Orchestra e del messaggio di pace e di collaborazione tra i popoli di cui essa è ambasciatrice. Dal 2015 accompagna la Esyo nel progetto culturale “Tamburi di pace”.

Igor Coretti Kuret – Musicista triestino e direttore d’orchestra, fondatore e direttore della ESYO, è impegnato a formare i giovani musicisti europei nello spirito di convivenza pacifica e di collaborazione transnazionale che si basa sul reciproco rispetto e sulla miglior conoscenza tra i popoli. Nel dicembre 2007 è stato premiato con la Medaglia d’Onore dell’Iniziativa Centro Europea per i risultati ottenuti con l’orchestra nel vasto panorama musicale internazionale.

La European Spirit of Youth Orchestra – L’Orchestra dei giovani musicisti europei (Esyo) è stata fondata dal maestro Igor Coretti Kuret nel 1994. Ensemble sinfonico composto da giovani musicisti (dagli 11 ai 18 anni) provenienti da 23 paesi europei, la Esyo costituisce un’esperienza unica nel panorama concertistico internazionale. Frutto di diverse esperienze didattiche ed umane (anche i professori che collaborano alla preparazione dell’orchestra sono di provenienza internazionale), la Esyo si è esibita sotto l’Alto Patrocinio della Commissione UE, del Parlamento Europeo, dell’In.C.E. e della Presidenza della Repubblica Italiana e, in due occasioni, davanti ai Capi di Governo dei Paesi Membri dell’In.C.E. Le esibizioni in concerto sono state più di 200 in Italia ed in altri 13 paesi europei (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Repubblica Ceca, Croazia, Germania, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) insieme a solisti di fama internazionale quali Uto Ughi, Giovanni Angeleri, Ernö Kallai, eseguiti nelle sale di teatri prestigiosi quali il Rudolphim di Praga, il Teatro Massimo Bellini di Catania, la sala della Filarmonica di Belgrado, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Verdi di Trieste, l’Auditorium Cariplo di Milano, la Konzerthaus di Berlino e nelle sedi di importanti istituzioni europee, come la sede del Parlamento UE a Bruxelles. Il valore artistico e lo spirito europeo della Esyo sono stati riconosciuti anche dal Maestro Riccardo Muti, che l’ha invitata ad affiancare la sua Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” nell’esecuzione del Requiem di Verdi nel concerto di “Le Vie dell’Amicizia” – Requiem per le vittime di tutte le guerre, da lui diretto a Redipuglia, alla presenza dei Capi di Stato di Austria, Croazia, Italia e Slovenia, in occasione delle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra (nel 2014). Dal 2015 l’orchestra Esyo collabora con lo scrittore Paolo Rumiz nel progetto “Tamburi di pace” al quale sono state conferite la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana e l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Durante i concerti la voce di Rumiz, al pari degli altri strumenti musicali, diventa parte integrante dell’orchestra: i suoi testi, composti appositamente per gli spettacoli ed in armonia con il programma musicale, ruotano attorno a tematiche ogni anno differenti.

Curriculum Soliste

Jelin Lindsey Lee – Nata nel 1998 in Corea del Sud, Jelin Lee ha vinto il primo premio del 27° concorso musicale internazionale Gianluca Campochiaro e il primo premio del 17° concorso Remember Enescu. Ha inoltre ottenuto ottimi risultati in numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso Musicale Internazionale di Osaka, l’International Russian Rotary Children Music Contest, il Concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini e il Concorso Violinistico Internazionale Kloster Schöntal. La giovane violinista si è esibita in occasioni quali la serie di concerti per giovani talenti al Kuhmo Art Hall in Corea, e come solista si è esibita con l’Orchestra Sinfonica Russa, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Seul, l’Orchestra Sinfonica di Berlino, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica di Prokofiev, l’Orchestra Sinfonica KBS e l’Orchestra filarmonica di Busan. Jelin Lee ha iniziato a suonare il violino sotto la guida di Yulee Choi all’età di cinque anni, per poi frequentare un corso preparatorio presso l’Università Nazionale Coreana delle Arti e ha preso parte al programma delle esibizioni della Temple University, presso la quale ha ricevuto una borsa di studio onnicomprensiva. Al momento sta studiando con il Professor Boris Kuschnir all’Università della Musica e delle Arti Performative di Graz, in Austria.

Julia Jones – Julia Jones è una violinista di 15 anni di New York. Ha iniziato a prendere lezioni di violino con Viktor Basis all’età di 5 anni presso il Kaufman Music Center. A quella tenera età Julia si è aggiudicata il primo posto in numerosi concorsi musicali internazionali. Julia ha partecipato a vari festival musicali in Europa e negli Stati Uniti. Si è esibita al Merkin Hall, al Weill Recital Hall, all’Ann Goodman Hall e al teatro dell’opera nazionale Opéra Bastille di Parigi. Julia si è esibita a numerosi concerti di beneficenza. Ha suonato al Bach Double Concerto insieme a Joshua Bell in occasione dell’evento di raccolta fondi per il Kaufman Music Center. Julia ha preso parte a masterclass con Dmitri Berlinsky, Felix Andrievsky, Vadim Gluzman, Cathrine Cho, Alma Vamos, Shlomo Mintz, Sungsic Yang, Cihat Askin, Sonig Tchakerian, Li Lin, Itzhak Perlman, Natalia Likhopoi, Viktor Tretiakov, e Cho-Liang Lin. Nell’estate del 2018 Julia è entrata a far parte del Perlman Music Program. Dal 2018 al 2019 ha ricevuto la borsa di studio per merito del Kaufman Music Center.

Jelena Horvat – Jelena Horvat è nata nel 2003 in una famiglia di musicisti professionisti. Ha iniziato a suonare il violino all’età di sei anni alla Scuola per Giovani Talenti Musicali di Cuprija, in Serbia, dove ha studiato con Dragutin Mladenovic. All’età di dodici anni è diventata studentessa di Natasha Boyarsky alla Yehudi Menuhin School di Londra, dove le è stata gentilmente accordata una borsa di studio del Drake Calleja Trust per il suo primo anno di studio. Dal 2019 Jelena studia con Lutsia Ibragimova. Jelena ha vinto il secondo premio del Concorso Violinistico Internazionale Andrea Postacchini in Italia e il primo premio del Concorso Nazionale Serbo, il secondo premio al Concorso Violinistico Internazionale Kocian, il primo posto al Concorso Internazionale di Niš, il primo posto al Concorso Internazionale “Stringfest” in Serbia, il primo posto al Concorso Violinistico Internazionale Emcy e il terzo posto al Concorso Violinistico Internazionale Grumiaux in Belgio. Jelena si è esibita in Gran Bretagna, in Serbia, in Belgio, in Italia, in Romania, a Monaco e in Spagna. Ha preso parte all’Orchestra SEY ed è stata selezionata con altri studenti per esibirsi al Teatro della Scala a Milano. Jelena si esibisce in numerosi concerti al Menuhin Hall e in tutta la Gran Bretagna, sia in complessi cameristici che come solista.

Gli eventi Esyo sono realizzati con il contributo di Fondazione CRTrieste, Gruppo Generali Montura.

Patrocini: Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo – Medaglia del Presidente della Repubblica con menzione speciale

Sito web: www.esyo.eu