Sestri: “Piscina: spieghino la gestione transitoria”

Da Marco Conti, consigliere comunale di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Marco Conti, Giancarlo Stagnaro e Fabio Sturla: la gestione transitoria deve essere illustrata al Consiglio Comunale, occorrono azioni immediate a tutela degli utenti e dei lavoratori

“Prendo atto del documento pubblicato sul sito internet del Comune di Sestri Levante – Piscine comunali: il Comune risponde alle domande più frequenti – in quanto rappresenta la situazione che fin dal 2013 ho denunciato ma che l’amministrazione comunale, con in testa il Sindaco Valentina Ghio ha sempre ignorato”. afferma il Consigliere comunale Marco Conti.

“Di fatto il Sindaco ha seguito la nostra proposta di revocare la concessione affidata a On Sport per la gestione della piscina comunale alla luce di gravi e continuati inadempimenti della Società ai propri obblighi patrimoniali” affermano i Consiglieri comunali Marco Conti, Giancarlo Stagnaro e Fabio Sturla – anche se il comportamento suo e della maggioranza si è dimostrato contraddittorio dato che il 27 novembre scorso in Consiglio Comunale la nostra richiesta di revoca fu respinta”.

“Chiuso, e speriamo definitivamente, il capitolo ON SPORT adesso bisogna lavorare per garantire gli utenti, visto il gran numero di abbonamenti stipulati – affermano Conti, Stagnaro e Sturla – e forme di tutela nei confronti dei lavoratori, vittime di una gestione societaria che da parecchi anni si è dimostrata inaffidabile”.

“Dal documento pubblicato sul sito internet si evince che il Comune ha predisposto un percorso che prevede una gestione transitoria da parte di un soggetto del settore per il tempo necessario a concludere la stagione sportiva e ad espletare la gara per la selezione del nuovo gestore – proseguono Conti, Stagnaro e Sturla – pertanto riteniamo urgente che questa fase transitoria sia illustrata al Consiglio Comunale alla presenza del soggetto incaricato, visto che sembrerebbe essere già stato identificato”.

“Abbiamo ritenuto urgente – concludono gli esponenti della minoranza – presentare immediatamente un ordine del giorno per il Consiglio Comunale di questa sera dove impegniamo il Sindaco e il Consiglio Comunale:

· Ad illustrare al Consiglio Comunale il piano di gestione transitorio alla presenza del soggetto del settore chiamato a guidare questa fase;

· A mettere in atto tutte le azioni finalizzate a tutelare gli utenti visto e considerato anche il numero elevato degli abbonamenti stipulati e già pagati;

· A mettere in atto tutte le azioni finalizzate a tutelare i lavoratori, vittime di una gestione societaria inaffidabile;

· A mettere in atto tutte le azioni finalizzate a recuperare i crediti nei confronti di On Sport attraverso azioni ingiuntive;

· A richiedere nel futuro bando di gara per la selezione del gestore precise garanzie patrimoniali nonché comprovata esperienza nel settore da parte dei partecipanti;