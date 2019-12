Sestri: chiedere raccordo della strada 523 con l’A-12

Da Marco Conti, consigliere metropolitano e comunale di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione urgente sulla strada statale 523

Il sottoscritto Consigliere Comunale Marco Conti Chiede che venga inserita all’ Ordine del Giorno della seduta di Consiglio Comunale la seguente mozione ad oggetto: “Strada statale n° 523 – Sestri Levante (GE) – Varese Ligure (SP)- Borgotaro (PR) – Parma”

Premesso che la strada di cui all’oggetto, ora nuovamente indicata come “statale 523”, costituisce un importante collegamento interregionale tra l’ Emilia Romagna e la Liguria. Essa si snoda tra l’Alta Valle del Taro, ivi presente il Casello Autostradale di Borgotaro – Provincia di Parma, l’Alta Val di Vara, Provincia della Spezia, la Val Petronio, presente il casello autostradale di Sestri Levante a 40 Km circa dal porto di Genova;

Rilevato che nel tempo sono state realizzate su di essa molteplici importanti opere come il traforo del Colle di Velva, varie rettifiche del tracciato nel territorio di Castiglione Chiavarese e Varese Ligure ed infine la costruzione del nuovo ponte sul torrente Petronio a confine tra i Comuni di Sestri Levante e Casarza Ligure.

Preso atto del convegno tenutosi a Tavarone di Maissana il 26 ottobre scorso finalizzato a rimarcare ancora la necessità di completare i lavori di rettifica della statale 523 per le motivazioni ivi rappresentate dai numerosi Amministratori e Parlamentari convenuti, ed il successivo incontro presso il Ministero delle Infrastrutture;

Impegna il sindaco e il Consiglio comunale

A richiedere al Ministero delle Infrastrutture, ad ANAS e a Regione Liguria per quanto di rispettiva competenza di utilizzare la somma di circa € 7.500.000,00, già assegnata dallo Stato all’ANAS – Compartimento di Liguria, per la manutenzione straordinaria della SS 523 concordando con le Amministrazioni locali coinvolte gli interventi da realizzare e le priorità;

A richiedere al Ministero delle Infrastrutture, ad ANAS e a Regione Liguria per quanto di rispettiva competenza l’ identificazione e l’inserimento, in sede di rinnovo della concessione della tratta autostradale Sestri Levante – Livorno in scadenza al 31/12/2019, delle opere necessarie per l’adeguamento del raccordo della SS 523 con il casello autostradale di Sestri Levante al fine di porre rimedio alle evidenti e sistematiche criticità in essere;

A richiedere al Ministero delle Infrastrutture, ad ANAS e a Regione Liguria per quanto di competenza di includere nella programmazione delle Opere 2021-2026 l’ammodernamento della SS 523 valutando la possibilità di includere tra i lavori la realizzazione del già auspicato nuovo casello autostradale in località Bargonasco considerato le potenzialità economico-produttive che ne possono derivare;

Ad inviare il presente ordine del giorno agli Amministratori componenti del Comitato di Coordinamento costituito al termine del convegno tenutosi al riguardo in Tavarone di Maissana il 26 ottobre scorso nonché ad ANAS – Liguria, al Competente Ministero, all’Assessore regionale delegato alla viabilità nonché al Presidente della Regione Liguria ai quali si richiede un tempestivo incontro con il citato Comitato di Coordinamento al fine di meglio poter rappresentare l’importanza dell’opera per le popolazioni delle Valli Petronio, dell’ Alto Vara e dell’Alto Parmense, per la loro economia e per la fruizione dei servizi