‘Santa’: vigili urbani, da domani corsi di preparazione

Dallo staff di Uil Fpl 5riceviamo e pubblichiamo

La Segreteria UIL FPL di Genova, è lieta di comunicare che, a poche ore dalla divulgazione attraverso i maggiori Social Network, sono già molte le iscrizioni pervenute alla Segreteria per l’avvio del nuovo Corso di natura pratica per la preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale. La didattica del Corso, come nelle edizioni precedenti, è affidata al Dott. Andrea Prassini appartenente al Corpo di Polizia Locale. Siamo molto soddisfatti per queste nuove e costanti esperienze di formazione e preparazione. Le tematiche trattate si svilupperanno in un full-immersion di 20 ore, divise in 4 giornate, a partire da giovedì 19 dicembre ore 14:30, così articolate:

1° e 2° giorno effettuazione pratica posti di controllo redazione verbali di contestazione per violazioni delle norme del codice della strada;

3° giorno effettuazione pratica rilevamento sinistri stradali e contestuale redazione verbali di contestazione per violazioni delle norme del codice della strada;

4° giorno, redazione pratica atti di polizia giudiziaria a seguito di reati connessi alla circolazione stradale accertati nei precedenti giorni di addestramento.

Considerata la natura pratica del corso e necessitando comunque di non essere esposti a possibili impreviste precipitazioni atmosferiche, la sede del corso è sita presso l’autosilo Riviera di Santa Margherita Ligure – via favale 46.

Durante il corso, ai partecipanti verranno messi a disposizione modelli fac-simile di verbali ai sensi del codice della strada ed atti di polizia giudiziaria. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione utile in caso di concorsi pubblici con eventuale valutazione titoli. Le iscrizioni sono ancora aperte sino ad esaurimento posti.