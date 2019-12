‘Santa’: venerdì in biblioteca incontro con Franco Guarino

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 20 dicembre, alle ore 16.30, alla biblioteca civica “A. e A. Vago” in via Cervetti Vignolo 25, incontro con Franco Guarino, esploratore e reporter, collaboratore Rai e Onu, sul tema “Sulle orme di Abramo, padre delle tre religioni monoteiste, itinerario di 5.000 km lungo le piste bibliche in Medio Oriente”.

L’iniziativa è promossa ed organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune.

Guarino, in occasione del Giubileo del 2000, in un viaggio di 5.000 km, ripercorse le piste bibliche in Medio Oriente, realizzando un reportage su Abramo, padre delle tre religioni monoteiste, partendo dall’Iraq, risalendo Tigri, Eufrate, Nilo e Giordano, attraversando Libano, Giordania, Siria, Israele, Egitto e Palestina, arrivò sino a Hebron, dove si trova la tomba dei patriarchi. Sostò in Anatolia, ad Harran, città turca al confine siriano, dove buona parte della popolazione viveva nei trulli, simili a quelli della Puglia.

Questo reportage, all’epoca, venne trasmesso dai servizi speciali Rai, TG1 e altre reti televisive e ne venne fatta conservare una copia in Vaticano da papa Giovanni Paolo II.

Iniziativa patrocinata dal periodico “Bacherontius”, che ha recentemente festeggiato i cinquant’anni di attività. Ingresso libero.