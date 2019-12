La polizia urbana di Santa Margherita Ligure e di Rapallo stanno ancora cercando di identificare il mezzo che prima delle 9 si è spostato da ‘Santa’ a Rapallo perdendo nafta lungo la strada 227. Una perdita consistenza tanto da causare diversi incidenti nonostante la presenza di cartelli avvertisse del pericolo. Non è andata meglio con la bonifica considerato che alle 18 si è verificato il settimo incidente. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice verde e in alcuni casi giallo.