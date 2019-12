‘Santa’: Albergatori, Pastine confermato presidente

Dal Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure e Portofino riceviamo e pubblichiamo

Giuseppe Pastine è stato confermato alla presidenza del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino. Due i vice presidenti: Cesare Ciana (Hotel Continental) e Sandro Tarella (Hotel Villa Anita); la novità è rappresentata dalla giovane Andrea Gulberti (Hotel Tigullio) per la prima volta in consiglio direttivo, nel quale si registrano anche i ritorni di Giovanni Ciana (Hotel Metropole) e di Enzo Sanfilippo (Hotel Blu di Te),

La composizione del nuovo consiglio direttivo: Giuseppe Pastine presidente; Cesare Ciana vice presidente e tesoriere; Sandro Tarella vicepresidente; consiglieri Andrea Fustinoni (Grand Hotel Miramare), Piergiorgio Ciana (Hotel Regina Elena), Andrea Gulberti, Giovanni Ciana, Enzo Sanfilippo; Ermes De Megni (Hotel Splendido) e Ferruccio Osta (Eden Hotel) sono i due rappresentanti di categoria di Portofino.

<Il Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino ha rinnovato il suo consiglio direttivo e riparte con ancora più entusiasmo – assicura il confermato presidente Giuseppe Pastine -. Siamo tutti molto soddisfatti dell’ingresso di nuove persone, che sicuramente porteranno una visione più moderna. A tal proposito, attiveremo un comitato per rivedere lo statuto del Gruppo, che risale al 1989: i tempi sono cambiati, abbiamo bisogno di un regolamento più snello per essere più operativi ed incisivi. Implementeremo la nostra co-municazione sui social, ad ogni modo già attiva dall’inizio del mio precedente mandato e punteremo sugli eventi, garantendo la massima collaborazione ad enti ed istituzioni per lavorare in sinergia>. Qualche importante modifica allo statuto è già stata apportata: <Il numero dei partecipati per categoria è stato già cambiato – spiega Pastine – e, soprattutto, il membro di diritto spettante all’Azienda di Soggiorno, che non esiste più, è stato sostituito dal presidente dell’Ugal, in modo da avere un rapporto diretto>.