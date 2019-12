Recco: per l’Inps è morto da 40 anni, lo comunica la banca al figlio

di Consuelo Pallavicini

19 novembre scorso. Il direttore di filiale di banca telefona al figlio: “Mi spiace che suo padre sia mancato, le porgo le condoglianze da parte del Banco di Chiavari”. Luigi Boldrini ex dipendente Inps, notissimo nel Golfo Paradiso per la sua passione per la pallanuoto cade dalle nuvole: “Mio padre è vivo, ne sono più che sicuro”. Il bancario replica: “Che è morto ce lo ha comunicato l’Inps. Ci ha chiesto di restituire gli ultimi due mesi di pensione percepita. Ma alla stessa Inps risulta che suo padre Andrea sia deceduto nel 1979, esattamente quaranta anni fa”.

Andrea Boldrini, nato a Rapallo il 6 maggio 1923, nel 1979 smise l’attività cedendo il suo forno situato a Camogli in salita Priaro: il miglior pane e la più gustosa focaccia del paese. 96 anni, vive a Recco, è autosufficiente ed esce praticamente di casa tutti i giorni per fare quattro chiacchiere con gli amici.

Spiega Luigi Boldrini: “Ho richiesto al Comune il certificato che attesti che mio padre è vivo e vegeto. Ma non è servito a nulla. Ho cercato di mettermi in contatto con l’Inps, inutilmente; ho cercato anche vecchi colleghi, ma sono in pensione. Sono andato dai carabinieri, ma mi hanno risposto che loro non possono farci nulla, consigliandomi di andare da un avvocato. La banca è riuscita a mettersi in contatto con l’Inps e a spiegare, ma il conto è ancora bloccato. Ho contattato Antonio Rey, direttore della Casa della Gente di Mare di Camogli. Si è informato; gli hanno detto che qualcuno probabilmente aveva schiacciato un tasto sbagliato. Ma che ora occorre ricostruire la pratica”.

Più che l’errore sembra inaccettabile il ritardo nel porvi rimedio, le mancate scuse dell’Inps all’interessato e ai familiari. E poi se risultava morto 40 anni fa, perché aveva continuato a percepire la pensione?

Nei primi anni Ottanta a Camogli era accaduto un fatto analogo ad Antonio Parodi, custode dell’hotel di Portofino Vetta ed esattore dei pedaggi quando la strada per salire all’albergo era a pagamento; scoprì di essere morto. Bastò un articolo a tutta pagina sul quotidiano Il Lavoro per scoprire che si trattava di un errore dovuto ad un caso di omonimia; in un giorno all’interessato venne restituita vita e diritto alla pensione.

Andrea Boldrini

Andrea e Luigi Boldrini