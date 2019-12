Recco: “Il lungomare, le auto, i bambini e il luna park”

Dallo staff comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Gandolfo, le auto e i bambini.

Recco ha poche possibilità di offrire ai propri cittadini spazi dove poter passeggiare in sicurezza senza il transito di autovetture e motocicli.

Soprattutto dove poter portare i bambini a giocare nelle ore o giornate libere da impegni scolastici (o di asilo).

Una di queste poche zone è il lungomare.

Abbiamo appreso che per 7 giorni nel mese di dicembre (lunedì 9, lunedì 16, venerdì 20, sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24) la passeggiata a mare sarà riservata per l’intera giornata al transito e al posteggio delle auto.

Quindi l’amministrazione Gandolfo, andando certamente incontro alle richieste degli esercenti ha fatto una scelta: meglio un po’ più di comodità per i clienti a discapito dei cittadini e soprattutto dei bambini di Recco.

La poca lungimiranza dell’amministrazione recchese si manifesta viepiù quando, negando la concessione della spiaggia all’autoscontro, costringe il titolare obtorto collo ad affittare il terreno adibito a posteggio vicino alla Parrocchia per poter lavorare, con conseguente diminuzione di 35 parcheggi privati (1 € all’ora).

Si potrebbe aggiungere, inoltre che, in contropartita del nuovo posteggio privato realizzato in Via Pisa, il Comune ha ottenuto una serie di posteggi pubblici che l’amministrazione non è ancora riuscita a mettere a disposizione di cittadini residenti e non.

Per dire questi sono coloro che si definiscono “quelli del fare”!

Sì forse del fare dei discorsi….