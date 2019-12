Recco: domani Consiglio comunale sul tema immigrati

Dal Circolo PD Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 17.00 si terrà la Seduta del Consiglio Comunale di Recco in cui verrà discussa la mozione, presentata unitariamente dai Consiglieri di minoranza Siri, Napoli, Rotunno, Buccilli e Trebiani, ad oggetto “conferma adesione al progetto del distretto socio sanitario per l’accoglienza integrata di richiedenti titolari di protezione internazionale e umanitaria”. La mozione tratterà quindi lo SPRAR e verrà messa in discussione la volontà dell’Amministrazione Comunale di Recco di non aderire dal 1 giugno 2020 al progetto SPRAR e quindi non ospitare più in Recco immigrati rifugiati.

Invitiamo la cittadinanza ad essere presente alla seduta del Consiglio Comunale e a testimoniare che non tutti i cittadini di Recco ( e dintorni) sono intolleranti verso l’altro ed il diverso e soprattutto non sono razzisti.