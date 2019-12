Rapallo: Orfeo Damiani, va in pensione, la città gli dice grazie

Stasera presso la sede dei Volontari del Soccorso di Sant’Anna a Rapallo si è svolta una manifestazione molto semplice e significativa. E’ stato festeggiato Orfeo Damiani che ha raggiunto il giorno del pensionamento. A salutarlo i responsabili di Aprica, tutti i dipendenti, il sindaco Carlo Bagnasco, l’assessore Filippo Lasinio e il consigliere incaricato al ciclo dei rifiuti Andrea Rizzi. Orfeo Damiani è stato ringraziato per l’impegno profuso durante il lavoro, per l’aiuto nel migliorare la pulizia della città. L’incontro è stata l’occasione per uno scambio di auguri di Natale.