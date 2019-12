Rapallo: oggi “Pallavolo sotto l’albero” alla Casa della Gioventù

Da Eros Gai, Coordinatore Polisportiva Santa Maria, riceviamo e pubblichiamo



Oggi, mercoledì 18 dicembre, con orario dalle ore 17 alle ore 19 circa, nella palestra Casa della Gioventù, Via Lamarmora 18 – Rapallo, si svolgerà la manifestazione “Pallavolo sotto l’albero”, Torneo natalizio di Volley S3 per ragazzi/e di età scuola primaria e secondaria primo grado, con la partecipazione di circa 80-100 persone.

La manifestazione consiste in un Torneo di Volley S3, dedicato a ragazzi e ragazze già praticanti lo sport della pallavolo e di età compresa tra la prima e la quinta classe della scuola primaria.

All’interno della palestra “Casa della Gioventù” saranno allestiti 5 campi di dimensioni 4,5 x 9 in cui saranno disputate partite a tempo 3 vs 3, in ragione di circa 9 turni di gara per ogni campo, tra squadre suddivise per età e composte per sorteggio subito prima dell’inizio delle gare.

Gli incontri saranno arbitrati da ragazzi più grandi, scelti tra i tesserati della Polisportiva.

Sei Istruttori saranno presenti e seguiranno i partecipanti durante gli incontri.

Al termine del torneo, tutti i partecipanti e gli arbitri saranno premiati con gadget e/o medaglie acquistati dalla Polisportiva e sarà allestito un piccolo rinfresco a carattere natalizio.

Tutti i Genitori ed i Familiari dei mini atleti sono invitati all’evento.