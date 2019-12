Rapallo: 127 pizze ‘sospese’ donate e servite

Da Yasser e famiglia e da tutto lo Staff di “Sapore di Mare” riceviamo e pubblichiamo

Nell’augurare Buone Feste a tutti, voglio anche ringraziare tutti coloro che lasciano 5 euro per una pizza e bevanda sospesa al Sapore di Mare. Spero ci siano sempre pizze sospese, perché quando le consegno a chi la vuole da asporto e vedo che aprono subito il cartone mordendola ancora bollente, mi si stringe il cuore, perché è proprio fame quello che vedo.

L’iniziativa è nata il 29 ottobre 2019, ad un anno dalla terribile mareggiata per ringraziare la città di Rapallo che mi ha aiutato a riprendermi e ricordarci di chi ha bisogno ogni giorno. Ha avuto subito successo, tanto che in un mese son state donate e servite 127 pizze e continua a trovare l’ approvazione generosa di clienti e amici. Grazie ancora a chi non farà interrompere mai questo gesto.