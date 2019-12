Chiavari: torna il bonus bebè (2)

di Giuseppe Valle

Nel corso della festa per i nati nel 2019, il sindaco Marco Di Capua ha comunicato che la sua amministrazione ha reintrodotto dal 2020 il bonus una tantum per i nuovi nati. Potranno richiederlo i residenti a Chiavari da almeno 5 anni. Se si tratta di coppie non italiane, almeno uno dei coniugi deve aver risieduto 5 anni alla nascita del figlio per cui si chiede il contributo.





L’importo del bonus verrà calcolato sulla base dell’Isee famigliare partendo da 1000 euro a crescere per i figli dopo il primo.

La dirigente dell’Asl4 Rebagliati e l’assessore ai Servizi Sociali Maggio hanno suggerito ai genitori di iscrivere i figli al fascicolo sanitario eletronico e ai numerosi servizi riservati dal Comune ai neonati e alle loro famiglie.