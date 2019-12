Chiavari: pescatore morto, l’autopsia dirà le cause

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Paolo Cuneo, 80 anni, finito nelle acque dell’Entella mentre stava pescando e poi trascinato in mare. Erano le 15 circa quando un suo amico ha dato l’allarme. Sul posto il 118, la Croce rossa di Chiavari e la Verde di Lavagna; i vigili del fuoco di Chiavari; in un primo tempo era stato allertato anche l’elicottero. Il corpo è stato recuperato a circa 100 metri dalla costa dalla guardia costiera. Non è stato stabilito se l’uomo sia scivolato per un movimento sbagliato o se sia stato colto da un malore.