Chiavari: la solidarietà nella storia di Chiavari

di Giuseppe Valle

Giorgio “Getto” Viarengo, nell’ambito del progetto “Ogni stagione porta i suoi frutti” nel pomeriggio nella sede della Cisl, ha trattato il tema “Chiavari: la storia della Comunità attraverso la solidarietà”. Perché nella sede della Cisl? Perché solidarietà e sindacato sono parole che si danno reciprocamente significato. Spetta allo storico individuare su quali elementi del passato e del presente costruire il futuro.

Le varie tappe di questa solidarietà partono da San Martino di Tours, santo al quale sono dedicate moltissime chiese del comprensorio. L’immagine del nobile che condivide il mantello con il povero non è solo simbolica ma ha generato ospedali, ostelli per i pellegrini e soprattutto ha creato una cultura cristiana solida, il bene più prezioso per una comunità.

Da qui un crescendo con l’erezione della chiesa di san Francesco, Pauper et humilis. A seguire le numerose iniziative benefiche della famiglia Fieschi, i lazzaretti, le opere a favore di orfani e disagiati con Sant’Antonio Maria Gianelli, l’ospedale di Sant’Antonio per curere i malati di ignis sacer o fuoco di santantonio. E ancora le Scuole Pie con gli Scolopi, l’Asilo Infantile.

Con il Novecento sorgono le iniziative laiche, come la Croce Rossa (il primo comitato a Chiavari nasce nel 1905), i pompieri, la Croce Verde, la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai, fino al Ricovero di Mendicità “Pietro Torriglia”.

Un tale patrimonio morale (e materiale) non può andare disperso ma deve trovare magari altre vie per continuare ed eventualmente migliorare.