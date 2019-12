Chiavari: Economica, motore propulsivo; la relazione di Bruzzo

Dalla Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

L’Anno si avvicina al suo termine ed è tempo di bilanci. Nell’ambito dell’ultima Assemblea del 2019, che si è svolta sabato scorso e nella quale si è discusso il bilancio preventivo, il Presidente Bruzzo ha anche presentato la propria relazione, tracciando i lineamenti dell’anno trascorso, che chiude sostanzialmente in pareggio sul piano contabile e getta basi positive anche per l’anno a venire ma soprattutto evidenziando la vivacità di un’istituzione come la Società Economica, che anche nel 2019 si è dimostrata motore propulsivo di un’intensa attività culturale, sia come Ente propositivo, sia come sede di riferimento per eventi e iniziative di interesse collettivo.

Di seguito la relazione del Presidente Bruzzo:

Letto da un punto di vista contabile, il bilancio preventivo del prossimo anno dovrebbe consentire una normale gestione ordinaria che trae risorse dalle rendite sul patrimonio lasciato da munifici soci del passato ma anche del presente, da contributi istituzionali per servizi resi, da oblazioni per la messa a disposizione delle sale e strutture e dalle quote dei Soci, che rappresentano il punto di riferimento della Società Economica.

Il funzionamento della macchina operativa viene garantito attraverso personale dipendente occupato in parte presso la biblioteca, dove è coadiuvato da altre unità lavorative distaccate dal Comune di Chiavari per Convenzione, e in parte negli uffici, per tutte le incombenze amministrative e funzionali, secondo le mansioni assegnate e nel rispetto dei programmi annualmente deliberati e seguiti dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza.

La competenza specifica e la presenza costante garantiti dagli Assessori, che rappresentano il capitale umano della nostra associazione, e un imprescindibile aiuto di grande livello, che mi onoro di coordinare, permette alla Società Economica di limitare per la gestione il ricorso a professionisti di settore.

Va altresì ricordato, con un implicito ringraziamento, che, quando necessario, si ricorre al parere di Soci esperti, che hanno sempre risposto nello spirito fondante di volontaria collaborazione.

Ma veniamo al prossimo esercizio:

Il lavoro di presentazione del Bilancio Preventivo del nostro Assessore, dimostra una sostanziale parità dell’ordinaria amministrazione ormai depurata da residui passivi di precedenti esercizi.

Le attività degli Assessorati, specie per quanto riguarda cultura, territorio e promozione, sono indicativamente tarate sui numeri del 2019. Le nostre sale, nell’anno che sta concludendosi, hanno accolto più di 100 eventi 40 dei quali organizzati, patrocinati e comunque gestiti direttamente dalla Società Economica,

Più di 65 sono stati gli eventi ospitati su richiesta di Soci, Enti e Associazioni diverse, anche del mondo imprenditoriale a vario titolo, che hanno arricchito la dialettica territoriale e contribuito, attraverso oblazioni al mantenimento e al decoro delle strutture.

Relativamente alle previsioni di straordinaria amministrazione, si è voluto evidenziare per il prossimo anno una sia pur contenuta speranza di poter presentare un progetto cantierabile di adeguamento del museo della sedia donato alla Società Economica da Anna Marchese vedova Rocca.

Come avviene ormai da anni questi passi si possono fare solo in presenza di sostanziali contributi in conto capitale che permettano di concludere l’operazione senza incidere negativamente sul patrimonio.

Certamente, l’accettazione della donazione implica da parte nostra l’impegno a seguire tutte le possibili strade per realizzare un Museo che, a nostro avviso, non può mancare nella città di Chiavari, dove è nato questo simbolo indelebile, rappresentato dalla sedia leggera.

Vorrei ricordare ancora che la Socia Anna Rocca, ha fatto la donazione corredandola di una dote, che permette di poter gestire l’immobile fino al suo totale recupero artistico a cui stiamo lavorando.

Già nei primi mesi del 2020 parteciperemo al Salone del Mobile Artistico, a Genova presso il Palazzo del Principe e, in quel contesto, daremo comunicazione di una nostra mostra d’arte, curata da Noi e prevista contestualmente nel museo Rocca.

In merito ai finanziamenti della riqualificazione non v’è dubbio che le richieste siano state fatte nelle sedi opportune, per il momento mi fa piacere ricordare l’iniziale intervento dell’Istituto San Paolo, di concerto con la Fondazione Carige, che ha permesso di presentare al pubblico la struttura con una interessante mostra d’arte.

Mi auguro vivamente che la Fondazione Carige, che è stata a vario titolo sostenitrice di importanti iniziative negli ultimi anni, in un momento interlocutorio come quello che sta attraversando, possa trovare al suo fianco altri naturali compagni di viaggio in campo bancario, assicurativo, imprenditoriale, pubblico e privato e perché no fra i nostri fantastici Soci.

Relativamente ad eventi straordinari, sempre in campo culturale e di promozione, il mio auspicio è che la nostra sede continui ad essere, per quanto possibile, un punto importante di discussione di varie problematiche attuali che riguardano:

– il lavoro dei giovani attraverso la tecnologia, (vedasi il recente convegno sull’E-Sport con il Panatlhon) il cui contenuto ha stimolato nuove iniziative provenienti da imprese di sviluppo locali. Sempre in tema, è al vaglio un’interessante proposta di collaborazione con UNIGE, che potrebbe portare all’apertura di un corso di Cibernetica a Chiavari.

– l’ambiente come fonte di sviluppo e ispiratore di una nuova forma di agricoltura e turismo sostenibili. In questo settore il nostro riferimento e supporto è L’Osservatorio dei Fenomeni Urbani OFU e con l’Università di Architettura. Per il 2020 è già stato stilato un programma di incontri in questa sala che traguarda al primo semestre ed è in costante evoluzione.

– Imperativo del 2020, da più parti auspicato, è quello di riprendere i lavori dell’osservatorio dei fenomeni economici (OFE) a suo tempo gestito dai soci, Bedina e Cavagnaro, quest’ultimo oggi assessore. E’ evidente che in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, iniziative che generino idee realizzabili nel campo dell’impresa e del lavoro siano fondamentali. La Società intende essere punto di incontro e, se servisse, di coordinamento delle Categorie Economiche operanti nel vasto territorio del Tigullio, che possono trovare presso la nostra sede un riferimento autonomo dalla politica e sopra le parti per esprimersi a tutti i livelli.

Per il 2020 saremo anche coinvolti in un importante evento a livello nazionale, in preparazione per la commemorazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, in relazione ai percorsi del Sommo Poeta in Liguria, progetto che potrebbe avere un’importante ricaduta sul nostro territorio, non soltanto sul piano culturale ma anche turistico e che sta seguendo il nostro Enrico Rovegno di concerto con l’Associazione Dante Alighieri.

Non voglio dimenticare il prezioso lavoro di ricerca e pubblicazione dell’Associazione dei Cultori di Storia Locale, che ha sede presso la Società Economica, di cui fa parte l’assessore Sergio Gabrovec, tesoriere e lui stesso ricercatore.

Impagabile, puntuale, l’apporto dei nostri rappresentanti nelle istituzioni, che partecipiamo nei Consigli di amministrazione, come Studio e Lavoro, Il Baliatico, Il Torriglia, la Fondazione Devoto. Spero che percepiscano tutta la nostra sincera gratitudine per lo svolgimento di un compito complesso, che assolvono in piena autonomia, mantenendo con noi un rapporto di piena e reciproca fiducia.

I propositi non finiscono qui, ma preferirei rimanere sul concreto, sperando di arricchire le attività del prossimo anno, magari col contributo sempre gradito dei nostri soci.

Il 2020 non vedrà da Mostra del Tigullio, nel suo turno di riposo biennale, l’evento comunque lo si voglia definire in età moderna, è sempre un modo fondamentale per partecipare alla vita del territorio, delle attività produttive e culturali. La prossima sarà la 160° e come sempre ci troviamo di fronte a numeri da primato. Ringraziando ancora l’Assessorato che ha gestito la difficile edizione del 2019 modificata in corso d’opera per motivi contingenti, penso che sarebbe bello viverla e prepararla già dal prossimo anno in una sorta di concertazione con tutti quelli che ne hanno sempre colto l’aspetto positivo e di interesse generale. I tempi e le idee ci sono!