Camogli: volontari del Teatro Sociale, incontro di auguri natalizi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

L’Associazione Volontari del Teatro Sociale di Camogli è davvero una bella realtà: persone di età diverse e ruoli differenti nella vita unite dal desiderio di collaborare, di dare il proprio apporto e disponibilità svolgendo il ruolo di “maschere” in occasione di spettacoli e manifestazioni.

Questa sera si sono riuniti nel ridotto del teatro per un brindisi di auguri di buone feste. Dopo il saluto del presidente dell’Associazione Michele Maisano, Farida Simonetti, presidente della Fondazione Teatro Sociale, ha ricordato il primo spettacolo, tre anni fa in occasione della riapertura, reso possibile anche grazie all’apporto dei volontari e ha auspicato che l’avere un teatro che funziona divenga la normalità. Sergio Maifredi, direttore artistico, ha sottolineato il fatto di non avere mai trovato una realtà così particolare, che porta valore al teatro che non è solo lo spettacolo in scena ma anche l’ambiente dato da chi accoglie il pubblico. La vicesindaco Elisabetta Anversa ha ringraziato i volontari anche per la gentilezza e, a volte, la pazienza che hanno con chi giunge a teatro.

La serata, tuttora in corso, è allietata dalla musica proposta dal musicista Luciano Barbarotta.

Presenti anche gli assessori Tino Revello ed Elisabetta Abamo (volontaria del teatro); il presidente onorario dell’Associazione Silvio Ferrari; Luciana Sirolla, presidente Ascot (volontaria del teatro); la Pro Loco di Recco con Antonio Marruffi.

Michele Maisano

Farida Simonetti

Sergio Maifredi

Elisabetta Anversa