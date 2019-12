Camogli: Sos stabilità tetto Oratorio, serve l’aiuto dei fedeli

Da Pier Giorgio Rosasco, priore dell’Arciconfraternita dei Santi Prospero e Caterina di Camogli, riceviamo e pubblichiamo

L’Oratorio dei SS. Prospero e Caterina manifesta da tempo dei problemi “edilizi”. Con sacrificio e tenacia la nostra Arciconfraternita, che l’ha eletto a propria sede all’incirca fra il 1350 ed il 1400 in occasione della propria fondazione, cerca di porvi rimedio. Negli ultimi anni, comunque, la situazione si è fatta particolarmente critica con l’evidente diffuso danneggiamento degli Affreschi Settecenteschi della navata a cui abbiamo posto provvisoriamente rimedio con l’installazione di una Rete di Sicurezza a protezione dei fedeli.

Quest’anno, finalmente, abbiamo potuto intraprendere il Restauro degli Affreschi e degli Stucchi della Volta, grazie anche al generoso contributo della Fondazione Compagnia San Paolo di Torino che contribuirà con un massimo di € 55.000,00 a sostenere le spese, stimate per un importo totale di € 110.000,00.

In corso d’opera, però, una serie di controlli non distruttivi eseguiti nel sottotetto soprastante la Volta, sfortunatamente non ispezionabile direttamente, hanno evidenziato l’esistenza di grossi problemi di stabilità, al punto da costringerci a sospendere l’attività del Cantiere di restauro, puntellare l’area della Volta corrispondente all’affresco de “La Pesca Miracolosa”, perché particolarmente compromesso, e transennare l’accesso all’area. I Lavori extra necessari ed indispensabili al recupero della totale agibilità dell’Oratorio ed al completamento del restauro degli affreschi sono costituiti dal consolidamento con Tecniche di Restauro di tutto il Sottotetto, dalla sostituzione integrale della copertura in ardesia, da tempo ammalorata, e dalle attività complementari, per un maggiore Importo di € 376.000,00 . Tali lavori sono inderogabili perché per i motivi di sicurezza già accennati non possiamo smantellare i ponteggi già installati per il Restauro della Volta, che oltretutto deve essere completato.

Al netto di ulteriori donazioni attese per un importo pari a circa € 100.000,00 , la cifra residua resta comunque molto alta e l’Arciconfraternita non ha a disposizione le risorse finanziarie necessarie, anche perché quelle poche già accantonate sono impegnate in buona parte per il Restauro in corso degli Affreschi della Volta.

Facciamo d’altro canto presente che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ha riconosciuto ufficialmente da tempo la rilevanza Storico-Architettonica di questo Edificio Religioso la cui origine potrebbe inoltre risalire a molto prima del ns. insediamento.

Inoltre nel corso dei secoli l’Arciconfraternita è stata un riferimento per il Borgo, non solo per l’attività religiosa, ma anche come punto di aggregazione e sostegno della Comunità. I documenti storici testimoniano infatti il suo utilizzo, per es., come sede del Consiglio della Municipalità, scuola elementare ed, addirittura, come Lazzaretto, in concomitanza delle periodiche epidemie dei secoli passati. In sostanza la Comunità del Borgo di Camogli è cresciuta e si è rafforzata nei secoli attorno al ns. Oratorio, riversando nella nostra Arciconfraternita tante energie.

Riteniamo perciò di costituire un tassello importante ed irrinunciabile della storia, della tradizione e della cultura di Camogli e per questo motivo ci siamo rivolti ufficialmente al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali di Camogli chiedendo l’aiuto economico necessario. Per lo stesso motivo desideriamo rivolgerci a mezzo vostro anche alla Cittadinanza e a tutte le persone che hanno a cuore Camogli.

Cogliamo l’occasione anche per ringraziare tutti i Benefattori che sono già intervenuti in nostro aiuto, con un particolare cenno agli Amici di Tuningen, città tedesca gemellata con Camogli.