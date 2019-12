Camogli: Casa dei marinai, scambio di auguri natalizi

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli tradizionale scambio di auguri per le feste di Natale alla Casa dei Marinai “Giovanni Bettolo”, organizzato dalla Società Capitani e Macchinisti Navali. Ad accogliere gli intervenuti Antonio Rey, direttore della Casa; presenti l’assessore e medico della struttura Italo Mannucci e Giovanni Camozzi, presidente della Società Capitani e Macchinisti Navali. In sala, oltre ad alcuni ospiti della Casa, anche una delegazione di studenti dell’Istituto Nautico, uno per ogni specializzazione di Vª (macchine, coperta, logistica, aeronautica) accompagnati dalla prof. di matematica Marcella Cavassa.

La Casa dei Marinai, proprietà dell’Inps, fu voluta dai camogliesi per ospitare la gente di mare a riposo. I lavori di costruzione presero il via nel 1930 e a solo un anno di distanza, il 1° agosto 1931, ebbe luogo l’inaugurazione alla quale parteciparono anche i sovrani d’Italia presenti in Liguria per il varo del transatlantico Rex.

Durante l’incontro Rey ha ricordato il bando, aperto fino al 31 gennaio 2020, per accedere alla struttura, di cui molti ignorano l’esistenza. Per avere informazioni: sito www.inps.it al seguente link (https://www.inps.it/search122/ricercaNew.aspx?sTrova=camogli). E’ anche possibile contattare la Direzione della Casa al numero 0185 7761200 o inviare una mail all’indirizzo: antonio.rey@inps.it

Mannucci ha sottolineato che la Casa, che ha una splendida posizione sul mare, è diretta egregiamente ed offre un’assistenza qualificata.

Camozzi ha ricordato che la Società, fondata nel 1904, si prodigò per raccogliere, negli anni ’30, i soldi per costruirla tra gli equipaggi camogliesi delle grandi navi del tempo, facendone l’unica struttura in Europa fatta dai marinai per i marinai.

Poi, un brindisi.