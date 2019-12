Bogliasco: pulizia gratuita delle spiagge dal legno

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Grazie alla ditta Ecology di Dao Osvaldo di Sori, il Comune di Bogliasco, ha attuato un’operazione con la quale si riesce a recuperare tutto quel legname che è stato depositato sulla spiaggia dalle recenti mareggiate.

“Questo, una volta trattato dalla cippatrice, verrà utilizzato dalla centrale a biomasse di Rovegno, in Val Trebbia, per generare calore ed energia – spiega Filippo Crosio, assessore alle Politiche Ambientali del comune di Bogliasco – In questo modo si riesce a recuperare gratis invece di smaltire a pagamento”