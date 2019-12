Bogliasco: “Il costo Sprar dopo lo stop di Recco e Sori”

Da Anna Ion Scotta e Angelo Paolo Celle, consiglieri comunali di Bogliasco, riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione riguardo al progetto Sprar

facciamo riferimento al progetto Sprar del Distretto Sociosanitario 13 Genova Levante a cui hanno aderito i Comuni di Bogliasco, Camogli, Uscio, Pieve Ligure e, in un secondo tempo, Recco.

Considerato che:

· il Progetto SPRAR è stato ammesso al finanziamento con il Decreto del Ministro degli Interni n.8876 del 30 giugno 2017 e che perciò la sua scadenza naturale sarà a metà del 2020;

· il Comune di Sori è l’ente locale capofila;

· il Progetto prevede un finanziamento ministeriale di 1.487.566,27 euro annui con una quota di compartecipazione a carico degli enti locali aderenti di 74.580,40 euro;

· sia il Comune di Recco che il Comune di Sori avrebbero deciso di non rinnovare il progetto, come risulta dall’allegato articolo intitolato “Recco, Sprar addio. Il Comune lo chiude” pubblicato sul sito internet de “Il Secolo XIX” in data 26/11/2019;

· il passaggio dal sistema Cas, gestito dalla Prefettura, al Progetto Sprar del Distretto Sociosanitario 13 Genova Levante, per le persone accolte nel territorio del Comune di Bogliasco ha comportato che il costo quotidiano pro capite sia passato da una media di 35 euro a 47,39 euro nonostante i soggetti ospitati siano rimasti gli stessi, abbiano continuato ad essere ospitati presso gli stessi appartamenti e assistiti dallo stesso ente gestore.

Chiediamo di sapere:

· come intende comportarsi il Comune di Bogliasco in previsione della scadenza del Progetto SPRAR;

· se l’Amministrazione Comunale è al corrente di quali attività di integrazione siano state organizzate dallo SPRAR in questi anni per giustificare la differenza di costi rispetto alla gestione CAS;

· se l’Amministrazione Comunale conosce il numero delle persone, tra quelle ospitate dal Progetto SPRAR a Bogliasco, che in questi anni hanno ottenuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria riconosciuti a livello internazionale;

· cosa accadrà alle persone attualmente ospitate dal Progetto SPRAR nel Comune di Bogliasco.

Richiediamo che la presente interrogazione sia posta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.